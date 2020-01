Comité de ética da Nos chama visados do Luanda Leaks

Os três administradores não executivos da Nos envolvidos no Luanda Leaks vão ser ouvidos pelo Comité de Ética e pela Comissão de Governo Societário na próxima semana, avança esta quarta-feira o Jornal de Negócios (acesso pago). A decisão foi tomada terça-feira na reunião do conselho de administração da operadora que reuniu de urgência para discutir os Luanda Leaks.

A Sonae já tinha feito saber que estava a acompanhar “com atenção e preocupação” as notícias do Luanda Leaks, principalmente as “alusões feitas a vários membros não executivos do conselho de administração da Nos”. Agora Jorge Brito Pereira, presidente do conselho de administração e advogado de Isabel dos Santos, Paula Oliveira, administradora não executiva e “amiga” que surge envolvida em vários offshores, Mário Leita da Silva vão ser ouvidos na próxima segunda-feira, diz o Jornal de Negócios, explicando que esta era a data mais próxima em que os três se encontravam em Portugal.

Na audição os três administradores não executivos vão ter de explicar aos órgãos de ética e governance o seu envolvimento, com Isabel dos Santos, na alegada transferência de fundos públicos angolanos para o Dubai, denunciado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação.

A Nos tem como acionista maioritário a Zopt, que controla 52,15% do capital da telecom nacional. A Zopt é detida pela Sonae (através da Sonaecom) e Isabel dos Santos (através da Kento e da Unitel).