Revista de imprensa internacional

O Governo espanhol anunciou que vai aumentar o salário mínimo de 900 para 950 euros mensais. Na China o número de pessoas infetadas com o coronavírus aumenta para 571 em 25 regiões. França assegura que até agora não há qualquer projeto para um acordo comercial com os Estados Unidos. A Amazon recorre ao tribunal para suspender contrato entre Pentágono e Microsoft. Conheça estas e outras notícias que estão a marcar a atualidade internacional.

Xinhua

China aumenta para 571 número de pessoas infetadas com coronavírus

Na China o número de pessoas infetadas com o novo tipo de coronavírus não para de aumentar. A Comissão Nacional de Saúde da China disse que, até à meia-noite da quarta-feira, já tinha contabilizado 571 casos confirmados em 25 províncias e regiões do país. Até ao momento, este vírus já causou 17 mortes. Fora da China continental, foram confirmados casos da doença em Macau, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul, Japão, Tailândia e Estados Unidos. Leia a notícia completa na Xinhua (acesso livre, conteúdo em inglês).

El Economista

Governo espanhol aumenta salário mínimo de 900 euros para 950 euros

A ministra do trabalho e economia social, Yolanda Diaz, anunciou subida de salário mínimo para 950 euros mensais este ano. Este anúncio foi feito depois de um acordo com os sindicatos e patrões. Com esta medida os trabalhadores espanhóis vão receber um total de 14 pagamentos anuais, o que irá colocar o salário mínimo em 13.300 euros brutos anuais. Ainda não se sabe quando este aumento entra em vigor, mas vai abranger mais de dois milhões de espanhóis. Leia a notícia completa no jornal El Economista (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Reuters

Amazon recorre ao tribunal para suspender contrato entre Pentágono e Microsoft

O Pentágono assinou com a Microsoft um contrato de prestação de serviços, conhecido como JEDI, em que a tecnológica vai facilitar aos militares o acesso a dados e tecnologia a partir de locais remotos. Contudo, este acordo deixa insatisfeita a Amazon — que também concorreu a este contrato, mas não ganhou –, que recorreu mesmo aos tribunais para suspender temporariamente este acordo. Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

Expansión

França assegura que não há qualquer projeto para um acordo comercial com os EUA

Depois de Ursula von der Leyen se ter mostrado confiante num acordo “dentro de semanas” entre a Comissão Europeia e os Estados Unidos, o ministro francês da Economia já veio pôr um travão nesse entusiasmo. “Por agora não há nenhum projeto em cima da mesa”, disse Bruno Le Maire, sublinhando que Emmanuel Macron já tinha dito que excluiria qualquer acordo com um país que não integre o Acordo de Paris. Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre, conteúdo em espanhol).

The Guardian

Reino Unido diz que as alternativas Huawei são limitadas

O Reino Unido vai decidir em breve qual o papel que a Huawei terá na sua rede de telecomunicações 5G. A ministra britânica dos Negócios Estrangeiros, Andrea Leadsom, já veio dizer que “há um número limitado de fornecedores alternativos”. E refere que vai tomar uma decisão em breve uma vez que “partilha as preocupações de muitos cidadãos sobre a proteção dos interesses britânicos de segurança nacional”. Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).