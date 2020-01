Os lucros do Bankinter aumentaram 4,6% no ano passado para um valor recorde de 550,7 milhões de euros, anunciou o banco esta quinta-feira, destacando que se observou um crescimento em todas as linhas de negócio. Este desempenho acompanha a tendência de subida registada nos últimos sete anos consecutivos, oferecendo ao banco um crescimento anual composto de 24% entre 2012 e 2019.

É, novamente, um “recorde na história” do Bankinter, que terminou o ano passado com um resultado antes de impostos (EBITDA) de 741,7 milhões de euros, o equivalente a um crescimento de 2,8% face ao ano anterior, refere o comunicado do banco. A rentabilidade de capitais próprios (ROE) terminou com um crescimento de 13%, colocando o Bankinter “numa posição de liderança entre a banca cotada europeia”.

O banco destaca ainda a redução de 16,5% na carteira de ativos imobiliários adjudicados que, no espaço de um ano, passou de 348,2 milhões de euros para 290,7 milhões de euros. No que diz respeito à solvência, o rácio de capital foi de 11,61%, “muito acima do valor estabelecido pelo BCE”. Em termos de liquidez, a diferença entre o crédito concedido e os recursos de clientes diminuiu para 1.300 milhões de euros.

De um modo geral, este desempenho positivo do Bankinter deveu-se ao negócio com clientes, refere o comunicado, que sublinha ainda que “as linhas puramente bancárias crescerem a um ritmo mais rápido do que o negócio segurador”. No final de 2019, o total de crédito concedido a clientes foi de 60.411 milhões de euros, mais 8,9% do que em 2018.

Em Portugal, o banco encerrou o ano “novamente com um desempenho brilhante”, alcançando um EBITDA de 66 milhões de euros, o que compara com os 60 milhões obtidos em 2018. O negócio com clientes “manteve um ritmo muito positivo” ao longo de 2019, com a carteira de crédito a crescer 13%, com especial destaque para o crédito a empresas, que cresceu 26%.

O banco destaca ainda a “boa evolução” da Popcoin, a plataforma digital de investimentos do Bankinter, que, durante 2019, viu o património gerido crescer 212%, passando de 3,6 milhões de euros em 2018 para 11,4 milhões de euros em 2019.