O número de reclamações de clientes insatisfeitos com o serviço prestado pelos bancos aumentou na primeira metade do ano. E há três instituições que estão no topo das queixas: o Deutsche Bank, o Bankinter e Banco CTT. São as entidades mais reclamadas nas contas bancárias, no crédito ao consumo e nos empréstimos para a compra de casa, respetivamente.

Os dados constam da sinopse do Relatório de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal, divulgada nesta quarta-feira. De acordo com o documento, ao longo do primeiro semestre deste ano, o regulador recebeu 8.022 reclamações de clientes bancários, 5,2% acima da média mensal de 2018.

À semelhança de anos anteriores, as contas bancárias foram o principal alvo das queixas. E neste campo o Deutsche Bank foi a entidade mais reclamada. Na primeira metade do ano, a sucursal portuguesa do banco alemão recebeu 0,33 queixas por cada mil contas bancárias. Este valor é mais do dobro da média do sistema financeiro nacional: 0,14.

O banco ultrapassou o Banco CTT que no ano passado tinha apresentado o mais elevado rácio de queixas. Ainda assim, o banco liderado por Luís Pereira Coutinho foi a segunda instituição financeira mais reclamada nas contas bancárias, a par do AtivoBank, ambas com um rácio de 0,26 queixas por cada mil contas.

Já no crédito ao consumo, o Bankinter deu um salto de nove posições face à que ocupava no ano passado para passar a ser a entidade financeira mais reclamada nos primeiros seis meses do ano. O banco espanhol recebeu 1,81 queixas por cada mil contratos de crédito ao consumo, valor que compara com a média do setor que foi de 0,18.

Seguiu-se o Caixa Leasing e Factoring, com uma proporção de 1,56 queixas por cada mil contratos, descendo assim do primeiro posto que ocupou no ano passado. A fechar o pódio está o Eurobic, com um total de 1,41 queixas por cada mil contratos de crédito ao consumo.

Nos empréstimos para a compra de casa, que até registou uma redução no número de queixas na primeira metade do ano, o Banco CTT continua a ser a instituição com o rácio de reclamações mais elevado. A instituição financeira recebeu 2,82 reclamações por cada mil contratos de crédito à habitação. Este valor compara com uma média de 0,46 no sistema financeiro.

A instituição liderada por Luís Pereira Coutinho está à frente do Deutsche Bank e do Bankinter que fecham o pódio com 0,99 e 0,65 queixas, respetivamente, por cada mil contratos de crédito para a aquisição de habitação. Já o Santander Totta que em 2018 foi a segunda instituição mais reclamada neste segmento baixou para a quarta posição, ficando à frente da UCI.

É importante salientar que o Banco de Portugal utiliza para elaborar o ranking das instituições financeiras com mais reclamações o rácio por cada mil contas, algo que joga em desfavor das instituições mais recentes e com carteiras de clientes mais pequenas para os diferentes produtos bancários.