Fora do ecossistema comercial do Android e sem acesso ao Google Maps, a Huawei decidiu procurar outro aliado. E já o encontrou. A tecnológica chinesa fechou um acordo com a TomTom que lhe permitirá usar nos novos smartphones os mapas da conhecida marca de GPS para condutores.

No ano passado, a Google viu-se obrigada a deixar de fornecer o Android à Huawei, deixando a empresa chinesa de fora da loja de aplicações Play Store, depois de a Administração Trump ter colocado a Huawei numa “lista negra”. Os EUA alegam que a Huawei é um veículo de espionagem ao serviço de Pequim, uma acusação que a empresa tem recusado com veemência.

Face a esta barreira, a Huawei comprometeu-se com o desenvolvimento de um sistema operativo próprio, independente das aplicações da Google, que ajudaram a pôr os smartphones da marca no pódio dos mais vendidos. Assim, com este acordo com a TomTom, a Huawei ganha acesso a serviços alternativos aos da Google. Entre eles, os mapas digitais, informação de trânsito e outro software de navegação, noticiou o SCMP.

De acordo com o jornal chinês, que cita um porta-voz da TomTom, o acordo já tinha sido fechado há algum tempo, mas apenas anunciado agora. Não foram reveladas as razões. A Huawei também não comentou.

A Huawei tem tentado cativar programadores para desenvolverem aplicativos para o novo ecossistema que está a criar. Recentemente, segundo o SCMP, a empresa anunciou um investimento de 20 milhões de libras (23,4 milhões de euros) para atrair programadores britânicos e irlandeses.

Além disso, a 4 de novembro, no Web Summit, em Lisboa, Guo Ping, presidente executivo rotativo da Huawei, disse que a empresa vai investir 1,5 mil milhões de dólares (1,4 mil milhões de euros) em cinco anos ao abrigo do Huawei Developer Program.