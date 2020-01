COSEC premiada por atividade na América Latina

A COSEC – Companhia de Seguro de Créditos foi distinguida pelo Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas com o prémio IPDAL – Vista Alegre 2019, numa cerimónia que ocorreu contou com a presença dos embaixadores da América Latina e Caraíbas em Lisboa, e ainda de representantes do corpo diplomático de outros países com forte relacionamento com esta região do mundo, para além de representantes de importantes grupos empresariais e de Câmaras de Comércio.

Este prémio anual tem como objetivo homenagear as entidades e as personalidades que se distinguiram na promoção da América Latina e no fortalecimento das suas relações com Portugal, bem como aquelas que manifestaram maior entusiasmo e empenho nas atividades do Instituto. Na edição de 2019 para além da COSEC foi também distinguido o BBVA Portugal.

O prémio foi entregue à Presidente do Conselho de Administração da COSEC, Celeste Hagatong, pelo Presidente da Assembleia geral do IPDAL, João Novais de Paula e pelo Presidente da Direção, Paulo Neves, que destacou o importante contributo da COSEC no fomento das relações comerciais entre Portugal e os países da América Latina e Caraíbas.

O IPDAL é o Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas. Tem dois grandes objetivos: promover os Países da América Latina e das Caraíbas em Portugal e Portugal na América Latina e nos países das Caraíbas. Dedica-se sobretudo à organização de Missões Empresariais à América Latina, onde o Instituto identifica os contactos relevantes para cada caso, estabelece agendas individualizadas para as empresas e acompanha as reuniões no terreno.

A COSEC é uma empresa de capitais privados repartidos equitativamente pelo Banco BPI e pela Euler Hermes que opera em 52 países em seguro de crédito, a gestão de risco e recuperações.