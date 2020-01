É mesmo oficial. Francisco Rodrigues dos Santos é o novo líder do CDS, depois de ter angariado 65,7% dos votos dos centristas. O também presidente da Juventude Popular (JP) já tem a direção escolhida, entre os quais Filipe Lobo D’Ávila, Sílvio Cervan e António Carlos Monteiro.

A comissão política nacional do CDS, de Francisco Rodrigues dos Santos, foi este domingo eleita com 65,7% dos votos dos delegados ao 28.º congresso nacional do partido em Aveiro. A lista do novo líder recebeu 865 votos, o que corresponde a 65,7%, e 451 votos em branco.

A lista ao conselho nacional, órgão mais importante entre congressos, liderada por Francisco Rodrigues dos Santos, obteve 51,9% (678 votos) e a de João Almeida, o candidato derrotado, obteve 581 (44,5%) e 45 brancos. O conselho de jurisdição, a que concorreram duas listas, a lista A, a do líder, recolheu 699 votos (53,9%) e a B, de João Almeida, 508 (39,2) e 89 brancos. Para o conselho de fiscalização também concorreram dias listas, tendo a A recebido 714 votos (54,3%) e a B 490 votos (37,2%) e 111 brancos.

A mesa do congresso, presidida por Martim Borges de Freitas, foi eleita com 879 votos (66,8%) e 435 brancos. A mesa do conselho nacional, que será presidida por Filipe Anacoreta Correia, obteve 880 votos (67%) e 432 brancos.

Francisco Rodrigues dos Santos entrou na sala do Congresso cerca das 15h16, sendo aplaudido por apoiantes, que gritaram “Portugal/Portugal”. Acompanhado pelos que serão dois dos seus vice-presidentes, António Carlos Monteiro e Filipe Lobo d’Ávila, Francisco Rodrigues dos Santos cumprimentou pelo caminho os delegados e, no final, os convidados, representantes dos partidos, de confederações sindicais e do Governo.

Depois, aguardou a proclamação dos resultados das eleições para os órgãos dirigentes antes de subir, com a nova direção, ao palco do congresso para o discurso de encerramento. Quando foi chamado ao palco, o vice-presidente António Carlos Monteiro, foi recebido com algumas assobios e poucas palmas, em comparação com outros membros da comissão política.

(Notícia atualizada às 16h55 com mais informação)