O deputado e candidato a líder do CDS João Almeida chegou este sábado ao 28.º congresso do partido “nada preocupado” com eventuais coligações contra si e prometeu renovar “pelo menos dois terços” das listas aos órgãos nacionais.

Esse número, afirmou, “é revelador sobre a continuidade” de que os seus adversários o acusam, afirmou João Almeida, à chegada ao pavilhão onde vai decorrer, até domingo, o congresso da sucessão de Assunção Cristas, que vai abandonar a liderança depois dos maus resultados das legislativas de outubro de 2019.

Questionado sobre se receia coligações contra si, feitas pelos seus oponentes, Almeida respondeu com um sorriso e três palavras: “Nada, absolutamente nada”.