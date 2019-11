O deputado centrista João Almeida anunciou este sábado que é candidato à liderança do CDS-PP. João Almeida é o terceiro candidato a entrar na corrida para suceder a Assunção Cristas, que anunciou a demissão após o resultado das eleições de 6 de outubro, em que o partido perdeu 13 deputados.

Num curto vídeo publicado nas redes sociais, o deputado centrista fez o anúncio dizendo que “o resultado do CDS nas últimas eleições não é irreversível, pelo contrário”, lembrando que quando se filiou no partido, o CDS também só tinha cinco deputados no Parlamento, tal como acontece agora.

O deputado diz que está “motivado” para lutar pelo que une o partido — o lema da sua candidatura é “o que nos une” –, e lembra que o partido conseguiu crescer no passado e chegar duas vezes ao Governo.

“O CDS precisa de afirmar a sua voz na oposição a este Governo. Na saúde, na educação, na autoridade do Estado, na valorização da família, ou numa política fiscal que seja efetivamente respeitadora das famílias e das empresas e que permita ao país crescer. Estou motivado por lutar por tudo aquilo que nos une. É por isso que sou candidato à presidência do CDS”, diz o o centrista.

João Almeida é o terceiro candidato a suceder a Assunção Cristas, juntamente com Abel Matos Santos e Filipe Lobo d’Ávila.

Licenciado em direito, e com um mestrado em Economia e Políticas Públicas, é deputado desde 2002, chegou a ser vice-presidente do partido e foi secretário de Estado da Administração Interna durante o último Governo PSD/CDS-PP.