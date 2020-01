Uma maioria de 69% dos portugueses entende que o parlamento deve aprovar Orçamento de Estado para 2020 e 11% defende o seu chumbo, segundo um estudo da Eurosondagem para o jornal Sol e o Porto Canal divulgado este sábado.

Sobre o que deverá fazer a Assembleia da República face à proposta orçamental, 20% afirma ter dúvidas ou não responde à questão.

A maioria dos inquiridos manifesta-se contra a subida do IVA nas touradas, embora a uma curta distância dos que estão a favor. À questão se o IVA das touradas deve aumentar, 33% considera que sim, 37,3% que não e 29,8% tem dúvidas ou não responde.

Quanto às preferências partidárias, o estudo da Eurosondagem dá um resultado semelhante ao das legislativas de 06 de outubro de 2019, embora o PAN ultrapasse o CDS por uma décima de ponto percentual.

O PS surge na frente (37,2%), seguido do PSD (26,5%), BE (9,6%), CDU (6,6%), PAN (3,6%), CDS (3,5%), Chega (2,2%), Iniciativa Liberal (1,3%) e Livre (0,6%).

Em termos de popularidade, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lidera com 65% (72% positivo e 7% negativo), seguido pelo primeiro-ministro, António Costa, 35,8% (57,8% – 22%). O líder do PSD, Rui Rio, tem 8,7% (42,1% – 33,4%).

Com nota negativa surge apenas a presidente demissionária do CDS, Assunção Cristas, (-2%), e os deputados únicos do Chega, André Ventura, (- 13,1%), Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo, (-12%), e do Livre, Joacine Katar Moreira, (-26,9%).