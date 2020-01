André Paraíso Vicente reforça Affinity da Aon Portugal

A Aon Portugal contratou André Paraíso Vicente para reforçar a sua área de Affinity. Nas suas novas funções, assumirá o cargo de Business Leader para o segmento de Professional Firms e terá como objetivo acelerar o crescimento da área nas Sociedades de Advogados e Fundos de Investimento.

“A entrada do André vem reforçar uma área em franco crescimento na Aon Portugal”, comenta Tiago de Jesus Vieira, Executive Director da Aon Affinity, acrescentando que “para além do objetivo de fazer crescer ainda mais o segmento de Professional Firms, participará também em projetos transversais com outras áreas de suporte da Aon”.

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, com um minor em Relações Internacionais, André Paraíso Vicente tem vindo a desenvolver a sua carreira profissional no mercado segurador, em diferentes áreas e funções. Trabalhou na Willis Towers Watson durante mais de 4 anos como Consultor nas áreas de Project Finance, M&A e Liabilities, onde geriu mais de 40 projetos em diferentes setores – Construção, Saúde, Indústria, Energias Renováveis, entre outras.

Nos últimos 5 anos, trabalhou na MDS RE como gestor, sendo responsável pelo desenho e implementação de programas de seguro e resseguro em Portugal e África, em diferentes áreas de expertise como a Construção, Property and Casualty, Marine and Cargo, Transportation, Financial Lines, Professional Risks, Political Risks e Cyber. Detinha igualmente responsabilidades na coordenação técnica da área de Linhas Financeiras para o Grupo MDS.