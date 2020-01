MAPFRE usa as 100 lojas para apoiar associações solidárias

“Segurar Um é Segurar Todos” é o mote da campanha de comunicação com que vai estar presente em todas as lojas da seguradora em Portugal durante este ano, com o objetivo de apoiar 25 associações locais de solidariedade.

“Neste momento dispomos de 100 lojas em todo o território nacional e esta campanha representa também o esforço que temos vindo a desenvolver na consolidação de uma relação de proximidade com os nossos clientes e com as comunidades locais”, refere Luís Anula, CEO da MAPFRE em Portugal.

Dada a origem mutualista da seguradora, esta campanha com criatividade da agência FunnyHow, “vai ao encontro do ADN da marca e da cultura da empresa”, diz a Mapfre em comunicado. Instituições nacionais como a Associação Focinhos e Bigodes, em Lisboa, a Associação dos Albergues Noturnos do Porto, a Associação Amicus Canis (AMICA), em Bragança, entre muitas outras, irão receber um apoio de mil euros cada uma, oferecendo a Mapfre 25 mil euros no total, distribuídos por 25 diferentes entidades.

Segundo a seguradora “a campanha é especialmente direcionada para as populações locais, uma vez que usa como suporte todas as lojas da MAPFRE a nível nacional e os protagonistas são clientes, voluntários e colaboradores das instituições”, e o objetivo é ajudar nas dificuldades e necessidades das associações locais do terceiro sector.