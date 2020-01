Espanha terminou 2019 com uma taxa de desemprego de 13,78%, a mais baixa desde 2008, segundo dados publicados esta terça-feira em Madrid pelo Instituto Nacional de Estatística espanhol.

O número de desempregados registou ao longo de 2019 uma diminuição de 112.400 pessoas, com a taxa de desemprego a baixar de 14,45% em 2018 para 13,78% no final do ano passado.

Por outro lado, de acordo com a autoridade estatística espanhola, o número de pessoas ocupadas aumentou para 19,96 milhões de pessoas, tendo entrado 402.300 pessoas no mercado de trabalho durante 2019, o menor aumento anual desde o início da recuperação económica em 2014.