O grupo El Corte Inglés quer ter o seu próprio banco e, por isso, já pediu autorização ao Banco de Espanha para o fazer. O objetivo passa por oferecer serviços financeiros a particulares e conceder empréstimos a pequenas e médias empresas.

Segundo o jornal espanhol El Confidencial (acesso livre, conteúdo em espanhol), esta é uma forma de contornar a estabilização das receitas do seu negócio principal: as vendas nos seus centros comerciais. Terá o apoio do Banco Santander, dono de 51% do capital desde outubro de 2013, mas será limitada a alguns clientes.

Entre os vários serviços oferecidos pelo grupo até agora, está a disponibilização de cartões por parte do El Corte Inglés através de uma sociedade financeira de crédito e em parceria com a entidade liderada por Ana Botín. A grande diferença é, que, caso esta iniciativa tenha luz verde do Banco de Espanha, o grupo poderá financiar os clientes com o cartão do El Corte Inglés em Espanha fora das lojas do grupo, referem fontes próximas.

Através da criação de um banco universal o grupo de distribuição poderá, por exemplo, financiar a compra de um carro numa concessionária, um produto que a loja não tem à venda, entre outros. Este é um mercado que não é desconhecido para o Santander, a primeira entidade em Espanha neste género de créditos ao consumo, e que poderia fornecer ao banco a base de dados de 11 milhões de clientes que usufruem do cartão El Corte Inglés.

De acordo com o mesmo jornal, o grupo pretende ainda fornecer serviços financeiros a empresas e até, numa fase posterior, serviços de gestão de património, associada à oferta de seguros que já existe. O projeto terá sido pensado pelo CEO do grupo de distribuição, Victor del Pozo, e suportada pelo conselho de administração, presidido por Marta Álvarez Guil.