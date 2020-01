As bolsas norte-americanas estão em alta, depois de uma semana marcada pelas tensões no Médio Oriente. Os investidores estão expectantes quanto à assinatura de um acordo comercial entre a China e os Estados Unidos, que deverá acontecer esta quarta-feira. Além disso, os mercados estão atentos ao arranque da temporada de apresentação de resultados.

A redução das tensões no Médio Oriente e os sinais de que um acordo comercial entre as duas maiores economias do mundo poderá vir a ser alcançado estão a manter Wall Street em alta. “Para além de não se conhecerem os detalhes exatos, há alguma preocupação com os termos deste acordo”, alerta Randy Frederick, vice-presidente de negociações da Charles Schwab, citado pela Reuters (conteúdo em inglês).

“A parte complicada é que não vamos saber nada até quarta-feira, mas as expectativas não são suficientes para os mercados caírem“, continua o especialista, referindo que “ainda se está, claramente, num contexto positivo de mercado”.

O S&P 500 está, assim, a somar 0,21% para 3.272,36 pontos, acompanhado pelo tecnológico Nasdaq que valoriza 0,36% para 9.211,94 pontos. Ao mesmo tempo, o industrial Dow Jones avança 0,11% para 28.855,58 pontos.

Outro foco dos investidores é o arranque da época de apresentação de resultados, começando pelos bancos. JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs e Wells Fargo arrancam esta terça-feira a divulgação das contas referentes ao quarto trimestre, sendo que os investidores estão otimistas quanto aos números.