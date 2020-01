O Bloco de Esquerda quer que a idade da reforma aplicada aos trabalhadores por turnos seja reduzida em um ano por cada dois cumpridos com horários rotativos. Esta é uma das propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 apresentadas pelo partido de Catarina Martins e tem sido assumida mesmo como uma das suas prioridades nas negociações com o Governo.

Esta matéria é há muito uma das bandeiras dos bloquistas. No âmbito da recente revisão do Código do Trabalho, o BE já tinha incluído uma série de medidas nesse sentido, mas o PS juntou-se à direita e fez chumbar todas estas alterações à Lei Laboral.

Menos de um ano depois, o Governo escolheu, contudo, incluir no Orçamento para 2020 uma norma que prevê a análise desse regime, deixando a porta aberta às alterações legislativas reivindicadas pelas bancadas mais à esquerda.

“Em 2020, o Governo apresenta um estudo sobre a extensão, as características e o impacto do trabalho por turnos em Portugal, tendo em vista o reforço da proteção social dos trabalhadores”, lê-se na proposta apresentada, em dezembro, na Assembleia da República.

“O estudo deve incluir, nomeadamente, os critérios referentes à necessidade de laboração contínua, bem como a fiscalização dos despachos que a determinam, os tempos de descanso entre turnos e mudança de turnos e, ainda, os mecanismos de conciliação com a vida familiar e pessoal, em especial para as famílias com filhos menores”, é sublinhado no mesmo diploma.

Em reação, o Bloco de Esquerda disse que vê nessa norma “projetos de intenções sem nenhuma capacidade de concretização”, ou seja, considerou-a insuficiente. Esta segunda-feira, os bloquistas vão mais longe, apresentando uma proposta de alteração ao OE que prevê a redução da idade da reforma destes trabalhadores em um ano por cada dois cumpridos neste regime de horários rotativos.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, há cada vez mais portugueses a trabalhar por turnos. No terceiro trimestre de 2019, eram já 835 mil os trabalhadores a fazer este tipo de horário (16,88% da população empregada).