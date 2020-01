Revista de imprensa internacional

No plano empresarial, a Airbus chegou a um acordo de princípio com as autoridades francesas, britânicas e norte-americanas sobre um alegado caso de suborno e corrupção, que corre há mais de uma década. O guru de Wall Street Warren Buffett foi apanhado num esquema Ponzi relacionado com painéis solares. Já a “Google russa” leva as compras a casa dos clientes gratuitamente, de bicicleta e em apenas 15 minutos. Na banca, há seis bancos da Zona Euro que falharam os requisitos do BCE sobre rácio de capitais.

Financial Times

Airbus cede em caso de corrupção com França, Reino Unido e EUA

A Airbus chegou a um acordo de princípio com as autoridades de França, Reino Unido e Estados Unidos sobre um alegado caso de suborno e corrupção, bem como sobre o cumprimento dos regulamentos de tráfico de armas dos EUA. Os acordos ainda precisam de ser aprovados pelos tribunais dos três países e pelas autoridades reguladoras dos EUA, informou a fabricante europeia em comunicado esta terça-feira. Ainda não é conhecido o montante que a Airbus poderá ter de pagar para encerrar este caso, mas os especialistas apontam para um valor de três mil milhões de euros.

Reuters

Seis bancos da Zona Euro falham requisitos do BCE

Há seis bancos da Zona Euro que não cumprem os requisitos de rácio de capital exigidos pelo Banco Central Europeu (BCE). Num total de 109 bancos que participaram na avaliação dos níveis de rácio Core Equity Tier 1 (CET1), seis falham as metas, segundo dados oficiais do BCE. “Para esses bancos, que não apresentaram níveis satisfatórios no último trimestre de 2019, foram pedidas medidas corretivas dentro de um calendário preciso”, explicou o banco central.

El Economista

Warren Buffett cai em esquema Ponzi com painéis solares

Warren Buffett foi apanhado num esquema Ponzi. Os proprietários da empresa DC Solar, de painéis solares móveis (que se dedica a fornecer energia limpa em eventos desportivos e festivais de música), declararam-se culpados de um esquema de pirâmide tipo Ponzi, que alcançou mil milhões de dólares, sendo que entre as vítimas da burla está o braço de investimentos do guru de Wall Street, a Berkshire Hathaway.

El Pais

Espanha criou mais de 400 mil empregos em 2019

Espanha criou 402.300 empregos em 2019. Estes números foram conseguidos graças ao melhor quatro trimestre desde o período após a crise económica. Entre outubro e dezembro, foram criados 92.600 empregos. Ainda assim, em termos anuais, o mercado de trabalho no país vizinho continua a registar uma desaceleração. Apesar de terem sido criados mais de 400 mil empregos no ano passado, este número continua a ser inferior aos mais de 500 mil criados anualmente entre 2015 e 2018. Já o desemprego atinge 13,78% da população ativa, ligeiramente inferior aos 14,45% registados no final de 2018.

Bloomberg

“Google russa” leva as compras a casa em apenas 15 minutos

A maior empresa de tecnologia da Rússia, a Yandex NV, está a levar mercearias a casa dos residentes de Moscovo em cerca de um quarto de hora. A entrega é feita gratuitamente e de bicicleta. O novo serviço online chamado Lavka espalhou pequenos armazéns por toda a capital russa, tem cerca de 2.000 itens à escolha dos clientes e usa estafetas para fazer as entregas. A estratégia passa por apostar num mercado de lojas de conveniência digital.

