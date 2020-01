O Tesouro vai ao mercado para trocar dívida por oito anos. A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP anunciou que a operação vai acontecer esta quarta-feira e serão comprados títulos que atingiam a maturidade no próximo ano. Em contrapartida, a agência emite novas obrigações do Tesouro (OT) com prazo em 2029.

“O IGCP vai realizar no próximo dia 29 de janeiro pelas 10h00 uma oferta de troca recomprando a seguinte Obrigação do Tesouro com maturidade em 2021”, anunciou em comunicado. A linha OT 3,85 15 abril 2021 tem 9.676 milhões de euros vivos. Esta recompra tem “por contrapartida das Obrigações do Tesouro com maturidades em 2029“.

A agência liderada por Cristina Casalinho comprou tem aproveitado os baixos custos de financiamento para levar a cabo trocas de dívida que permitem ao país alisar os pagamentos aos mercados nos próximos anos e evitar a acumulação de reembolsos. Ao longo do ano passado, o país adiou o reembolso de cerca de 4,3 mil milhões de euros para mais tarde.

Em 2021, o nível é particularmente exigente: há cerca de 13 mil milhões de euros para devolver aos investidores, sendo que esta operação irá ajudar a baixar esse esforço financeiro. Este ano já são apenas 8 mil milhões de euros em OT, além dos 12 mil milhões em bilhetes do Tesouro.

Calendário de reembolsos do IGCP (em milhares de milhões)