O ambiente de taxas de juro historicamente baixas traz riscos para o sistema financeiro, a começar pelos países, mas também para bancos e empresas. Apesar disso, a situação não deverá alterar-se nos próximos quatro a cinco anos, de acordo com a estimativa da Moody’s.

“A continuação do atual ambiente de taxas de juro historicamente baixos tem uma série de efeitos para o rating. Para os emitentes de dívida soberana, particularmente em economias desenvolvidas, os baixos juros estão a mascarar os riscos de crédito associados ao elevado endividamento e ao fraco crescimento“, refere o relatório publicado esta terça-feira pela Moody’s.

O Banco Central Europeu (BCE), tal como vários bancos centrais de outras regiões, levou as taxas de juro de referência para mínimos históricos em reação à crise financeira (sendo que no caso dos juros dos depósitos está mesmo em terreno negativo).

Ao contrário do que aconteceu com a Reserva Federal dos EUA (Fed), o responsável de política monetária da Zona Euro nunca conseguiu subir juros após a crise. Já no caso do par norte-americano, subiu, mas voltou a cortar juros este ano para alimentar o ciclo económico e fazer face às incertezas associadas à guerra comercial.

"Enquanto alguns governos estão a aproveitar os baixos juros para alongar as maturidades das dívidas, também parece provável que as melhorias nos custos de gestão da dívida, criadas pelos baixos juros, diminuíram a vontade política para enfrentar a aversão eleitoral a reformas estruturais que poderão impulsionar o crescimento de longo prazo.” Moody's

Portugal tem recorrido à emissão de dívida com maturidades cada vez mais longas. Desde que recuperou a confiança das agências de rating, o país tem emitido dívida com prazos de 10 ou mais anos e trocado títulos por outros que atingem a maturidade mais tarde. No ano passado, o prazo médio situou-se em 10,7 anos, enquanto a taxa de juro média paga pelo país fixou-se no mínimo histórico de 1,1%.

Além da nova dívida beneficiar de yields cada vez mais baixas, os reembolsos antecipados da dívida da troika (mais cara que a restante) têm levado a uma quebra no custo total. A despesa do Estado com juros da dívida vai cair para 7.180 milhões de euros, em 2020 (pela primeira vez abaixo 3% do PIB), mantendo a tendência de descida dos últimos anos.

Investidores atirados para o risco e empresas para a dívida

Mas o risco não é só para os emitentes de dívida pública. “Ao nível empresarial, a alavancagem deverá aumentar ainda mais à medida que as empresas continuam a beneficiar de baixos juros e da procura dos investidores”, refere a Moody’s.

“Para bancos, seguradoras e gestores de ativos, os contínuos juros baixos irão tornar o ambiente operacional mais desafiante. Dependendo do tipo de instituição financeira, o risco mais elevado poderá tomar várias formas, desde elevada exposição a ativos mais arriscados ou mudanças na composição dos ativos. As instituições financeiras com custos de infraestruturas mais pesados serão as mais penalizadas, relançando questões sobre a viabilidade de determinados modelos de negócio a longo prazo“.

No caso da Zona Euro, os bancos (incluindo os portugueses) têm alertado para o impacto dos juros negativos do BCE estão a ter no negócio bancário. A margem financeira corresponde ao negócio core de um banco tradicional, resultando sobretudo da diferença dos juros cobrados nos empréstimos à economia e dos juros pagos nos depósitos.

Assim, com os juros negativos do BCE, os bancos pouco têm a ganhar naquilo que é a sua atividade básica de concessão de crédito e captação de poupança. Tanto bancos como a Moody’s concordam que a situação não deverá alterar-se tão cedo, sendo que a estimativa da agência é que as taxas de juro reais não se alterem nos EUA nos próximos quatro a cinco anos e que, na Zona Euro, vá subindo gradualmente nesse período, mas que se mantenham, ainda assim, muito baixas.