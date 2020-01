Na primeira reunião do conselho de governadores de 2020, o Banco Central Europeu (BCE) decidiu deixar os juros na Zona Euro como estavam: 0%. A instituição liderada por Christine Lagarde anunciou ainda que vai arrancar com a revisão estratégica, que pode ditar alterações nos objetivos de política monetária do banco central.

“O Conselho do BCE decidiu lançar um reexame da estratégia de política monetária”, informou esta quinta-feira a autoridade monetária do euro, deixando mais pormenores sobre esta revisão para a conferência de imprensa com Christine Lagarde, que arranca às 13h30 (hora de Lisboa).

Ao mesmo tempo, reafirmou a promessa de manter as taxas de juro ou baixá-las ainda mais “até observar que as perspetivas de inflação estão a convergir de forma robusta no sentido de um nível suficientemente próximo, mas abaixo, de 2% no seu horizonte de projeção”.

O comunicado da reunião desta quinta-feira não traz mudanças em relação àquilo que o BCE havia transmitido no último encontro de dezembro, deixando todos os holofotes virados para a conferência de imprensa de Lagarde, onde serão divulgados detalhes sobre a revisão estratégica do banco central. A francesa já tinha anunciado que este reexame estará concluído ainda antes do final do ano, sendo a primeira vez desde 2003 que o BCE procederá a mudanças na estratégia.

Na reunião, o conselho do BCE decidiu que a taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento e as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez e à facilidade permanente de depósito permanecerão em 0,00%, 0,25% e −0,50%, respetivamente.

(Notícia atualizada às 13h13)