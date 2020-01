Seis bancos da Zona Euro falham requisitos do BCE

Há seis bancos da Zona Euro que não cumprem os requisitos de rácio de capital exigidos pelo Banco Central Europeu (BCE). Num total de 109 bancos que participaram na avaliação dos níveis dos Core Equity Tier 1 (CET1), seis falharam os requisitos de Pilar 2 para este ano. “Para esses bancos, que não apresentaram níveis satisfatórios no último trimestre de 2019, foram pedidas medidas corretivas dentro de um calendário preciso”, explicou o supervisor bancário europeu.

Em conferência de imprensa, Andrea Enria, presidente do conselho de supervisão do BCE, adiantou que quatro dos bancos já corrigiram as insuficiências até ao final do ano passado. “Aos dois bancos que restam foram pedidas ações de correção dentro de um calendário bem definido”, acrescentou o italiano.

A avaliação anual do BCE surge numa altura em que muitos bancos defrontam desafios no seu negócio por causa do ambiente de juros baixos ou custos de legados.

(Notícia em atualização)