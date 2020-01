Estes são os vencedores dos Euronext Lisbon Awards

A Euronext Lisbon premiou, esta segunda-feira, o papel de relevo de emitentes, intermediários financeiros, jornalistas, outras instituições e pessoas para o mercado de capitais. Na conferência anual Via Bolsa, a empresa dona da bolsa de Lisboa atribuiu os Euronext Lisbon Awards 2020 e debateu o presente e o futuro do mercado de capitais.

“O Via Bolsa proporciona um momento único em que os participantes do ecossistema se reúnem no mesmo espaço”, afirmou a fonte oficial da empresa dona da bolsa de Lisboa. “E foi, portanto, o momento certo para evidenciar a relevância do mercado de capitais para uma economia mais robusta, procurando sensibilizar as empresas para as oportunidades que a bolsa oferece para o financiamento, crescimento e desenvolvimento empresariais”.

Finanças sustentáveis foi o tema principal nesta edição, em que os pontos altos foram, por um lado, a conversa de Jorge Moreira da Silva, diretor da cooperação para o desenvolvimento na OCDE, com Isabel Ucha sobre finanças sustentáveis e, por outro, a intervenção no encerramento do secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix.

Criadas em 2011, as distinções, referentes ao trabalho realizado em 2019, incluíram este ano novas categorias a premiar. “Este ano foram apresentados uns Euronext Lisbon Awards revigorados“, explicou. “A Euronext considerou que era o momento certo para revisitar a designação dos prémios, as categorias e as regras existentes, bem como a inclusão de áreas que, até agora, não tinham sido contempladas, tais como Sustainable Finance, Settlement & Custody and Issuer of the Year”.

Os nomeados e vencedores da edição de 2020 dos Euronext Lisbon Awards foram (por ordem de atribuição):

Sustainable Finance

BCSD Portugal | Conferência Entering the New Era of Sustainable Finance

Caixa Gestão de Ativos | Fundo Caixa Ações Europa Socialmente Responsável (vencedor)

Sofia Santos e Tânia Duarte | Livro O Setor Financeiro e o Crescimento Sustentável

Finance for the Future

Bioelétrica do Mondego – Altri | Primeira Emissão de Green Bonds admitida à negociação em Portugal (vencedor)

Millennium bcp | App MTrader

Media Article

Do blockchain à inteligência artificial, como a tecnologia está a mudar os investimentos em Portugal, de Leonor Mateus Ferreira, in ECO (vencedor)

Famílias e grandes fundos controlam bolsa, de Patrícia Abreu, in Jornal de Negócios

Pintar a dívida de verde, de Shrikesh Laxmidas, in Jornal Económico

Law Firm Equity

Morais Leitão (vencedor)

Law Firm Bonds

PLMJ

Uría Menéndez | Proença de Carvalho

Vieira de Almeida (vencedor)

Market Promotion Initiative

IGCP | CIRSF | Seminar Public Debt Markets – Key Challenges in a Context of Deepening the EMU (ex-aequo) (vencedor)

IVM | Centro de Investigação de Direito Privado | Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa | Os 20 Anos do Código dos Valores Mobiliários (ex-aequo) (vencedor)

Sérvulo & Associados | Ciclo de Conferências – XX Aniversário Sérvulo

Settlement & Custody

Millennium BCP

Banco Santander, Portugal (vencedor)

Caixa Económica Montepio Geral

Market Member in Equity

Hudson River

JPMorgan

Morgan Stanley (vencedor)

Market Member in Bonds

9Street Capital Markets

Florint (vencedor)

La Caixa

Growing Structured Finance

Haitong Bank

Millennium investment banking (vencedor)

Société Générale

Investment Fund Portugal

BPI Europa, BPI Gestão de Activos (vencedor)

NB Ações Europa, Grupo Novo Banco – GFIM

NB Portugal Ações, Grupo Novo Banco – SGFIM

Book Runner Equity

CaixaBank BPI (vencedor)

Book Runner Bonds

Banco BPI, S.A. (vencedor)

Haitong Bank

Morgan Stanley

Research House

CaixaBank BPI (vencedor)

Goldman Sachs

JB Capital Markets

Issuer of the Year

Mota-Engil

SIC

TAP (vencedor)

Vista Alegre

Equity Champion SME

Impresa

Mota-Engil

Novabase (vencedor)

Equity Champion Blue Chip