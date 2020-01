BCE “não está contente” com Isabel dos Santos no EuroBic

Andrea Enria, o presidente do conselho de supervisão do Banco Central Europeu (BCE), “não está contente” com as diferentes regras de avaliação de idoneidade no setor da banca que existem na Zona Euro. Questionado sobre a polémica em torno de Isabel dos Santos, o italiano referiu que a “confusão legislativa” impede, muitas vezes, o supervisor europeu de fazer uma avaliação de idoneidade de forma apropriada.

“Não estou muito contente, para ser honesto. Não é com o nosso desempenho ou do Banco de Portugal. Mas não estou contente com a relativa confusão na configuração legislativa para fazer uma avaliação de idoneidade de forma apropriada. É uma das áreas menos harmonizadas na União”, lamentou Andrea Enria esta terça-feira em conferência de imprensa.

O presidente do supervisor europeu tinha sido questionado sobre a atuação dos supervisores que permitiu que Isabel dos Santos fosse acionista de um banco europeu, designadamente do EuroBic, onde detém uma participação de 42,5% e que está agora à venda na sequência do caso Luanda Leaks.

(Notícia em atualização)