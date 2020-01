Isabel dos Santos vai sair do capital do Eurobic. Num comunicado com cinco pontos, o banco informa que Isabel dos Santos tomou a decisão de vender os 42,5% de capital que detém no Eurobic.

A venda já está em curso e, segundo o banco liderado por Teixeira dos Santos, deverá ser concretizada “a muito breve prazo”. Na comunicação ao mercado, a instituição financeira escreve que Isabel dos Santos “renunciou desde já e em definitivo ao exercício dos seus direitos de voto“. Além disso, os administradores do banco que tinham sido indicados pela empresária angolana já apresentaram a renúncia aos respetivos cargos.

No início desta semana, o banco já tinha anunciado um corte de relações comerciais com Isabel dos Santos. Além disso, adiantou que vai fazer uma auditoria às operações relacionadas com a Sonangol. O Luanda Leaks revelou este domingo várias transferência suspeitas de fundos de uma conta da petrolífera angolana no Eurobic para uma empresa no Dubai dirigida e controlada por pessoas com ligações a Isabel dos Santos.

Esta reação por parte do banco liderado por Teixeira dos Santos surgiu depois da crescente pressão provocada pelas notícias relacionadas com este caso Luanda Leaks. Ainda esta quarta-feira, a Procuradoria-Geral da República (PGR) angolana anunciou que a empresária Isabel dos Santos foi constituída arguida por alegada má gestão e desvio de fundos durante a passagem pela petrolífera estatal Sonangol.

Poucos minutos depois de o EuroBic ter divulgado o comunicado no início desta semana, o Banco de Portugal também veio a público falar sobre o caso. O supervisor anunciou que pediu informações à instituição financeira sobre se agiu de acordo com as regras de branqueamento de capitais e repetiu que está a avaliar toda a nova informação em termos avaliação da idoneidade de Isabel dos Santos.

Com a venda da participação no banco, a questão da avaliação da idoneidade deixa de se colocar.

Estrutura acionista do Eurobic

Fonte: Eurobic

Comunicado do Eurobic na íntegra:

1 – A Eng.ª Isabel dos Santos tomou a decisão de saída da estrutura acionista do EuroBic;

2 – A operação de alienação da sua participação foi já iniciada, a qual, face à existência de interessados, tem assegurada a sua concretização a muito breve prazo, sujeita, nos termos da lei, à prévia autorização das autoridades competentes;

3 – Uma vez que tal decisão de saída é definitiva e irá concretizar-se o mais brevemente possível, a acionista renunciou desde já e em definitivo ao exercício dos seus direitos de voto;

4 – Na sequência destas decisões, os administradores não executivos que exercem funções na estrutura de gestão do Universo da Eng.ª Isabel dos Santos apresentaram a renúncia aos seus cargos no EuroBic com efeitos imediatos;

5 – De todas estas decisões foi dado conhecimento prévio ao Banco de Portugal.

(Notícia atualizada às 19h20)