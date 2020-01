Depois de levantar 235 milhões de dólares em duas fases de uma ronda de financiamento (‘série B’) em 2019, a startup presente em cinco países europeus, deu mais um passo na estratégia de crescimento. “A Suíça já é um dos nossos nacionais mais rentáveis. Esta fusão permite-nos continuar a estratégia de digitalização com uma posição mais forte, assim como as nossas parcerias inovadoras com os principais players do setor de seguros”, explica Julian Teicke, CEO do Wefox Group.

No quadro da fusão, anunciada como “associação” e sem indicação de montantes envolvidos, as empresas mantêm a independência operacional e a marca SAM continuará a existir “por enquanto”, enquanto serviços, produtos e parcerias serão fortalecidos.

Na Suíça, a Wefox conta com uma rede de 280 corretores e 125 funcionários. A SAM Versicherung AG, especialista em seguros saúde, emprega 130 pessoas e serve um total de 35 mil clientes. Alguns meses antes desta transação na Suíça, a empresa concretizou a aquisição de uma corretora de seguros na Áustria.

O Wefox Group – considerado o mais recente unicórnio fintech na Alemanha e alvo de uma avaliação em torno de 1,6 mil milhões – é composto atualmente por duas unidades de negócio: a Wefox, lançada em 2015 poucos meses depois da criação da empresa, conta com uma rede de 2.300 corretoras externas e gere 500 mil clientes ativos em cinco países (Alemanha; Áustria, Suíça, Itália e Espanha. O Reino Unido é o mercado que se segue). Esta subsidiária, mais dedicada ao negócio B2B, representa também a estratégia de expansão global da tecnológica.

A ONE Insurance, marca lançada em 2018, dedica-se à venda de seguros de responsabilidade civil privada e familiar na Alemanha, gerindo atualmente mais de 270 mil contratos e a posicionar o grupo como o fornecedor de seguros com crescimento mais rápido naquele mercado.

Com a sua plataforma web (B2B2C), que a empresa assume ser um ‘marketplace’ digital de seguros, além de aplicações de consultoria e gestão de seguros para mediadores e corretores, a Wefox oferece aos particulares a oportunidade de solicitar uma proposta e, em poucos cliques, receber várias ofertas personalizadas.

Depois da sua criação no final de 2014 sob a designação Financefox, na Suíça, a startup transferiu a sede para a Alemanha, para beneficiar de quadro regulatório mais favorável e redenominou-se Wefox. Desde então, aumentou as suas vendas para o equivalente a mais de 100 milhões de dólares.