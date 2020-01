Ageas assina Compromisso Lisboa Capital Verde 2020

Depois de ser a única seguradora a assinar o Pacto de Mobilidade Empresarial, Grupo Ageas Portugal assinou hoje o Compromisso Lisboa Capital Verde Europeia 2020, uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Lisboa.

O Grupo segurador, que irá mudar de sede no início de 2021, para um novo edifício que está a integrar critérios de sustentabilidade na sua construção, selecionou nove ações com as quais se compromete nos próximos 10 anos. Entre elas estão medidas que permitirão maior eficiência energética e hídrica do edifício, a eliminação dos plásticos de uso único e a promoção de iniciativas que permitam sensibilizar os seus stakeholders para os temas da sustentabilidade. Estas medidas vêm juntar-se aos compromissos já anteriormente assumidos no âmbito do Pacto da Mobilidade Empresarial, iniciativa que é agora integrada pela CML, no enquadramento da Capital Verde Europeia.

Katrien Buys, Diretora de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade do Grupo Ageas Portugal, referiu que “para o Grupo Ageas Portugal este compromisso, à semelhança do pacto da mobilidade, é um alinhamento entre as nossas preocupações de negócio e o impacto atual e futuro das nossas operações”.

O Compromisso tem como objetivo desafiar as empresas, os cidadãos e todas as organizações públicas e privadas a contribuir para um programa destinado a garantir a sustentabilidade na cidade de Lisboa.