O Governo e a Infraestruturas de Portugal assinam esta quinta-feira um protocolo para a conversão de estações ferroviárias desativadas em residências universitárias, no âmbito de um projeto que pretende criar mais de 12 mil camas nos próximos 10 anos.

A iniciativa da empresa responsável pela gestão das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias em Portugal pretende aproveitar estações que já não estejam ativas para aumentar a oferta de alojamento, em particular, na zona da Grande Lisboa.

Os ministros das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, vão estar presentes na celebração do protocolo, que se realiza na estação de Santa Apolónia, em Lisboa.

A parceria insere-se no Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, apresentado pelo Governo em 2018, que visa reforçar o alojamento para estudantes universitários, aproveitando edifícios do Estado desocupados para a criação de residências.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Sobrinho Teixeira, avançou na quarta-feira que o antigo edifício do Ministério da Educação, na Avenida 5 de outubro, em Lisboa, será o primeiro a entrar em obras no âmbito do plano nacional.