“Os vencedores do prémio ‘Melhor Blog de Viagem Português’ mostraram que mesmo tendo iniciado o blogue há pouco tempo, é possível criar conteúdo interessante, informativo e de qualidade”, elogiou a country manager da IATI Seguros em Portugal, Mariana Naccaratti.

A categoria contou com outros 4 nomeados: ‘Tempo de Viajar’, ‘Joland’, ‘Viajar entre Viagens’, ‘TravelB4Settle’. Esta é a primeira vez que a categoria portuguesa faz parte das distinções da IATI Seguros, empresa que opera em Portugal desde 2018.

O blogue de viagens gerido por Marina e Axel, que também arrecadam um prémio monetário de 1.500 euros, foi eleito por um júri composto por sete especialistas em comunicação digital, entre os quais esteve o reconhecido blogger de viagem português Filipe Morato Gomes (‘Alma de Viajante’) e Mariana Naccaratti (IATI Seguros Portugal).

“Também ficou claro que o sonho de viajar e conhecer o mundo está ao alcance de todos e que é possível fazê-lo com responsabilidade e respeito às pessoas que vivem nos locais que visitamos”, destaca ainda a responsável da IATI Seguros.

As restantes categorias distinguiram blogues espanhóis com a ‘Melhor Conta de Instagram de Viagens’ (David Rocaberti), o ‘Melhor Canal de YouTube de Viagens’ (Mola Viajar) e ‘Melhor Blog Revelação de Viagens’ (Los Viajes de Ali). E ainda o ‘Melhor Projeto Trajetórias e Valores de Viajantes’ (Mochileando por El Mundo) e ‘Melhor Projeto 2020 de Turismo Responsável’ (Travelleating).

O objetivo destes prémios “é a valorização da excelência na comunicação digital de viagens e também da profissionalização de quem trabalha na área”, explica a seguradora especialista em seguros de viagem.

“Os Prémios IATI afirmaram-se como um “importante reconhecimento de que existe uma nova forma de comunicação que é importante para o setor de viagens e turismo. A criação de conteúdo digital é uma realidade que está a crescer, e os prémios foram uma iniciativa para apoiar a profissionalização de quem trabalha nesta área”, sublinha a representante da IATI em Portugal.

A IATI Seguros é uma companhia de seguros de com mais de 130 anos de experiência, tendo iniciado atividade em 1885, quando as viagens só se faziam de barco, nota a fonte da seguradora. Durante quatro gerações numa família pioneira, a IATI foi-se adaptando às constantes mudanças e, atualmente, a inovação tecnológica é uma das suas bandeiras distintivas no ramo dos seguros.

A responsabilidade social e ambiental também guiam o desenvolvimento da empresa, que entrega uma percentagem de cada apólice vendida à Fundação Nen Deu.