Quais são as seguradoras com melhor imagem

A Fidelidade foi classificada como a companhia com melhor imagem junto do público em 2019, como resultado do estudo BASEF da Marktest. Durante 2019 a empresa de estudos de mercado realizou um inquérito que envolveu mais de 14 mil entrevistas com as perguntas: “quem é a melhor/tem melhores seguros”, “tem melhores preços”, “Informa com mais clareza”, “é mais inovadora” e “é mais sólida. A classificação obtida assemelha-se à classificação por quotas de mercado das companhias no mercado nacional, mas é relevante.

O BASEF Seguros – Barómetro de Serviços Financeiros é um estudo realizado há mais de 20 anos pela empresa de estudos de mercado Marktest e dá a conhecer o comportamento da população portuguesa em relação ao setor segurador, refletindo as alterações do mercado e as exigências do consumidor.

Segundo a Marktest, o universo em estudo é constituído por indivíduos com 15 e mais anos residentes em Portugal (INE- 8.988.000 Indivíduos) e, mensalmente, é recolhida uma amostra proporcional ao universo em estudo e representativa do mesmo, ao nível das variáveis sexo, idade e região do país. A amostra mensal é de 1200 entrevistas, perfazendo um total de 14.400 entrevistas anuais. Desde fevereiro de 2018, a amostra é constituída por 700 entrevistas junto dos indivíduos que residem em lares com rede telefónica fixa, 150 entrevistas junto dos indivíduos que residem em lares sem rede fixa e 350 entrevistas junto de internautas.

Fidelidade e Tranquilidade na frente em resultados pulverizados.

No top 6 das cinco categorias analisadas estão sempre a Fidelidade, Tranquilidade, Allianz e Ageas. A Zurich está em quatro categorias, Liberty em três, OK! e LOGO em duas categorias.

De notar que os resultados estão muito pulverizados. Por exemplo, a Fidelidade foi considerada a “melhor/tem melhores seguros” por 14,7% dos inquiridos, sendo seguida pela Tranquilidade com 7,4%, Zurich (4,1%), Allianz (4%), Ageas (3,5%) e Liberty (2,9%). O top 6 angariou apenas 36,6%, sendo o restante atribuído a outras companhias do mercado.

A Fidelidade foi também considerada a que “tem melhores preços”, por 8,9% dos inquiridos, a Tranquilidade por 5,2%, seguindo-se OK! (3,9%), Ageas (3,2%), Zurich e LOGO (ambas com 3,1%) e Allianz com 2,7%. Nesta categoria a dispersão é ainda maior, as top 6 angariaram apenas 27% do total de distinções.

Em relação a “Informa com mais clareza”, de novo a Fidelidade vence com 11,1% seguida de novo pela Tranquilidade com 5,6%, Ageas (3,3%), Allianz (3,2%), Zurich (3,1%) e Liberty com 2,5%.

Quanto a inovação a Fidelidade é a mais considerada, por 8,7% do público, seguindo a Tranquilidade e, com valores semelhantes, a OK!, para Ageas, Allianz e LOGO encerrarem o top 6.

Finalmente, quanto a solidez, 15% dos inquiridos consideram a Fidelidade, 6,9% a Tranquilidade, seguindo-se a Allianz (3,7%), Zurich (3,3%), Ageas (2,8%) e Liberty com 2,2%.