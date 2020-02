Na segunda edição do Zurich Innovation Championship, foram contabilizadas 1358 candidaturas de 68 países, sendo 13 oriundas de Portugal. Do universo de candidaturas nacionais ao concurso, a Zurich Portugal selecionou cinco startups – Aplanet, Knok, loqr, YDATA e THEIA – que recentemente visitaram a sede do segurador em Lisboa para defenderem as suas propostas, junto do júri nacional.

Os projetos fazem frente aos desafios relacionados com o clima, saúde, automação e outros temas que possam pressionar e preocupar as gerações vindouras, explica a Zurich Portugal afirmando que as 13 candidaturas recebidas identificam startups «motivadas para contribuir para a disrupção no setor segurador».

“A sustentabilidade e a inovação influenciam todos os aspetos da nossa vida profissional e pessoal, incluindo as formas que escolhemos para nos protegermos, proteger a nossa família e os nossos bens. Com este concurso queremos desenvolver soluções para os desafios globais do planeta, contribuindo de forma positiva para a sociedade”, refere António Bico, CEO da Zurich Portugal, citado no comunicado da seguradora.

A Aplanet desenvolveu um software “intuitivo e customizável para que empresas, governos, câmaras municipais, estabelecimentos de ensino e ONG consigam otimizar a gestão na área da sustentabilidade, analisar e reportar o impacto das ações implementadas e gerir toda a informação não financeira numa só plataforma”, descreve a fonte.

A plataforma divide-se em quatro módulos complementares: Sustainability Analytics – para gestão e integração dos dados de informação não financeira ou ESG (Environment, Social and Governance) em alinhamento com os requisitos globais, como por exemplo, a Global Report Initiative, Integrated Reporting, Sustainability Accounting Standards Board e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU; Community – ferramenta para a gestão de voluntariado e doações (criação, gestão, análise do impacto e reporte das ações de responsabilidade social, assim como ações de envolvimento com diferentes públicos-alvo); Materiality – ferramenta para identificação dos temas prioritários e elaboração da matriz de materialidade; Equality – ferramenta para gestão de planos de diversidade e inclusão.

A solução apresentada surge para “combater os bloqueios comuns da área da sustentabilidade, nomeadamente: elevado peso de tarefas administrativas, dificuldade na avaliação do impacto social e ambiental das ações, alinhamento com os requisitos internacionais, envolvimento de diferentes públicos-alvo sejam internos ou externos e projeção interna e externa dos esforços e impactos da responsabilidade social corporativa”, explica a Zurich Portugal.

“A energia que sentimos das candidaturas que recebemos e das startups que acabámos de conhecer é suficiente para concluir que podemos desafiar os limites da transformação do setor segurador através da previsão e adaptação às constantes mudanças das necessidades e expetativas dos clientes e da personalização de serviços para os clientes”, acrescenta Carlos Fonseca, Chief Operating Officer da Zurich Portugal.

Nos próximos meses, a Aplanet vai desenvolver um projeto específico com a Zurich Portugal e, em junho, o projeto irá representar o nosso país na fase seguinte do concurso, a fase regional da EMEA (Europa, Médio Oriente e África). As oito melhores startups das fases regionais – EMEA, América do Norte, América Latina e Ásia-Pacífico – disputarão a final global no segundo semestre de 2020.

As soluções das três vencedoras mundiais serão desenvolvidas localmente através de projetos-piloto, com a ambição de posteriormente serem tornadas globais.