Classe A ganhou uma limousine, mas é compacta

O Classe A vai somando variantes, procurando dar resposta às necessidades de todos os condutores. Ao hatchback, ao CLA Coupé e ao CLA Shooting Break, que já existiam na anterior geração, a Mercedes decidiu adicionar uma… “limousine”. Tem todo o estilo que a gama de entrada da marca da Estrela desfila nas estradas, mas oferece mais espaço para a família.

Quando se ouve “limousine” pensa-se logo num modelo extra-longo com bancos corridos, luzes néon e garrafas de champanhe, cheio de gente vestida para a festa. Mas neste caso, não é nada disso. Esta foi apenas a designação charmosa escolhida pela marca de Estugarda para dar nome ao compacto de três volumes que se estreia com esta geração do A.

Até pode enganar os mais incautos quando visto de lado. Dá ares de C, mas com um olhar mais atento percebe-se que é curto demais para ser o familiar da marca da estrela. A traseira está lá, embora mais pequena. E a linha que liga o habitáculo com a mala fá-lo com elegância ao contrário do que muitas vezes acontece na indústria quando se tenta apresentar um produto semelhante. Mesmo os farolins encaixam na perfeição, conferindo um ar robusto quando visto de trás.

Mais espaço? Tem muito

A grande vantagem deste três volume percebe-se quando se abre a mala deste quatro portas. Não se está à espera de ver tanto espaço num automóvel que não deixa de ser compacto. Quase que temos de nos baixar para espreitar lá para o fundo, até se conseguir ver as costas do banco traseiro… Sem exagero. E grande o suficiente para carregar 420 litros.

Claro que sendo um três volumes, mesmo tempo espaço de carga perde-se a possibilidade de transportar artigos mais volumosos na bagageira. Mas mais do que espaço para levar a bicicleta lá atrás, a Mercedes privilegiou a capacidade de levar toda a família, tanto pequenos como graúdos, no banco de trás com o conforto que caracteriza a marca. Bater com a cabeça no tejadilho? Não dá.

Família dinâmica, aerodinâmica

Quem vai sentado à frente também beneficia deste A “esticado”, continuando a ser presenteado com o look desportivo que caracteriza este modelo. E com a tecnologia que é apresentada através do sistema MBUX composto por dois ecrãs de grandes dimensões que começam a meio do tablier e terminam por trás do volante (com todos os manómetros totalmente digitais).

As mãos no volante tanto pode “domar” o 1.3 a gasolina de 163 cv como o diesel. O 1.5 de 116 cv, do A180d, tem genica suficiente para suportar o peso extra da traseira, contando com a caixa automática de sete velocidades 7G-DCT para ajudar a imprimir velocidade. E para um desempenho convincente, conta-se ainda com uma aerodinâmica de excelente. Este A Limousine tem o mais reduzido coeficiente aerodinâmico de todos os veículos de produção.