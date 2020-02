Lesados da PT/Oi querem solução igual à do Banif

Os lesados da PT/Oi estão a reunir assinaturas para exigir no Parlamento uma solução igual à oferecida aos lesados do Banif. O objetivo é criar uma comissão arbitral que permita a estes lesados reaverem os milhões que foram investidos em produtos da operadora.

A Alope, associação que representa os lesados da PT/Oi, vai entregar na Assembleia da República uma petição que conta já com 3.140 assinaturas, exigindo que seja criada uma comissão arbitral “para resolver definitivamente o problema, à semelhança do que aconteceu para as associações de lesados do Banif”, disse ao Jornal de Negócios (acesso pago) o presidente, Francisco Mateus.

A maioria das assinaturas recolhidas chegou por correio às mãos da Alope mesmo antes de a petição ter sido colocada online, e a associação acredita que, ainda esta semana, deverão ser alcançadas as quatro mil assinaturas que obrigam a uma discussão em Plenário, na Assembleia da República.

Segundo Francisco Mateus, o objetivo da associação é “criar uma solução que possa incluir toda a gente a fim de não perderem mais dinheiro em tribunal, com custas e honorários de advogados”. Razão pela qual solicitam ainda “a criação de um tribunal ‘ad hoc’ para resolver o problema dos lesados da PT/Oi, à semelhança do que aconteceu com a criação da comissão especial para as associações de lesados do Banif”.