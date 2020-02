Nos e Vodafone vão partilhar infraestruturas da rede móvel

A Nos NOS 0,35% e Vodafone vão passar a partilhar infraestruturas móveis. As duas operadoras assinaram um novo contrato de partilha de ativos móveis de abrangência nacional, anunciaram esta terça-feira em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Há dois anos que as duas operadoras partilham já redes de fibra ótica e irão expandir agora a parceria torres de comunicações. “A Nos e a Vodafone negociarão em regime de exclusividade com vista a atingir um acordo definitivo em junho de 2020”, anunciaram.

As empresas acreditam que esta parceria irá resultar em maior eficiência e rapidez na cobertura do território nacional pelo que, consequentemente, esperam melhorar a qualidade do serviço prestado. “O propósito deste acordo é definir um modelo de investimento sustentável, que permita uma maior e mais rápida cobertura do território nacional“, dizem.

Acrescentam que vão garantir “total independência na definição e prestação de serviços aos seus respetivos clientes” e, por isso, não irão partilhar espetro e irão manter o controlo estratégico das suas redes.

(Notícia atualizada às 17h10)