Nos e Vodafone juntam-se à dstelecom para nova rede de fibra

A NOS e a Vodafone assinaram um acordo com a dstelecom para a construção e utilização de uma nova rede de fibra ótica para aumentar a sua cobertura, anunciaram as empresas de telecomunicações.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a NOS realçou que o acordo tem por objeto “a definição dos principais termos da negociação da construção e utilização de uma nova rede de fibra ótica, de larga abrangência territorial, a qual permitirá aos clientes NOS beneficiarem de uma nova oferta fixa assente numa rede de alta velocidade”, lê-se no comunicado.

“O contrato entre a NOS e a dstelecom prevê uma duração de 20 anos e abrangerá entre 900.000 e 1.200.000 casas a construir em zonas do território nacional atualmente não cobertas e sem planos de cobertura pela rede FttH [Fiber-to-the-Home, ou seja, fibra para o lar] da NOS e zonas do território nacional atualmente não cobertas e sem planos de cobertura no âmbito do acordo de partilha existente entre a NOS e a Vodafone, independentemente de serem zonas onde já exista, esteja a ser construída ou haja planos para construção de uma outra rede FttH”, adianta a mesma fonte.

Já a Vodafone garantiu, numa nota separada, que com este acordo “passará a servir mais de 5,3 milhões de casas passadas com rede de última geração”.

Citado na mesma nota, Mário Vaz, presidente executivo da Vodafone Portugal referiu que o grupo “sempre defendeu um modelo de coinvestimento e de parcerias para as redes fixas de nova geração” e que, com este acordo, passará “a ter 90% da rede FttH partilhada com outros operadores. Este acordo é mais um importante marco na concretização desta estratégia, no aprofundar da relação de parceria” com a dstelecom, concluiu.

A NOS, por sua vez garantiu que “o acordo final permitirá aumentar significativamente a cobertura das redes fixas em Portugal em regime de concorrência, garantindo que um maior número de portugueses beneficie das ofertas de vários operadores de comunicações e de maior escolha de produtos e serviços em mais áreas do país”.

José Teixeira, presidente da dstelecom (grossista no mercado das telecomunicações) afirmou, citado no comunicado da Vodafone, que o grupo que lidera “inicia, com este acordo, a terceira fase de desenvolvimento da sua rede de banda larga focada nas zonas de menor densidade populacional, que continuará a ser explorada de forma transparente e aberta a todos os operadores que partilhem os mesmos princípios de sustentabilidade e cooperação”.