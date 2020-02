PSD muda sentido de voto e chumba proposta comunista do CSI

A proposta do PCP que retira os rendimentos dos filhos do apuramento do Complemento Solidário para Idosos (CSI) chumbou esta manhã no Parlamento, depois de o PSD ter alterado o seu sentido de voto na repetição da votação que aconteceu no segundo dia do debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

Na segunda-feira, o primeiro dia de debate, foram aprovadas duas propostas de alteração ao OE que mitigam a contabilização dos rendimentos dos filhos no apuramento do CSI. Mas as propostas não eram completamente iguais e tinham graus diferentes de consideração dos rendimentos dos filhos.

A dos comunistas deixa de considerar os rendimentos dos filhos no apuramento do CSI, enquanto a proposta dos socialistas é mais tímida deixando de contar os rendimentos apenas até ao terceiro escalão.

O artigo referente ao CSI foi chamado de novo a plenário esta manhã depois de ter sido votado ontem na Comissão de Orçamento e Finanças. O PSD alterou o sentido de voto — passando de voto a favor para abstenção — ditando assim o chumbo da medida dos comunistas.