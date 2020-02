Carlos César, presidente do PS, considera que se o Parlamento aprovar a proposta do PSD para a descida do IVA na eletricidade o Orçamento do Estado para 2020 ficará comprometido e, nesse caso, o Governo deve “ponderar seriamente o que fazer”, abrindo a porta à demissão do Executivo de António Costa.

“Se essa solução for aprovada, acho que o Orçamento do Estado ficará desvirtuado e muito dificilmente exequível para manter o equilíbrio inicialmente proposto, pelo que será necessário ponderar seriamente o que fazer“, afirmou Carlos César, em declarações ao Público (acesso pago).

O PSD entregou esta manhã uma nova proposta de redução do IVA da luz que substitui a primeira e que adia de 1 de julho para 1 de outubro a entrada em vigor da nova taxa de IVA para a eletricidade. A perda de receita, estimada em 98 milhões de euros, é compensada por cortes nos gabinetes ministeriais (menos do que na primeira proposta) e um ajustamento ao saldo orçamental.

A entrega desta proposta mesmo em cima das votações abre a possibilidade de uma coligação negativa. O Bloco de Esquerda já disse que está disponível para acompanhar a proposta do PSD. PCP ainda não se pronunciou.

O primeiro-ministro já disse que espera que o “bom senso prevaleça para não pôr em causa o Orçamento do Estado”.

Questionado pelos jornalistas, em Bruxelas, sobre se poderia abrir uma crise política como aconteceu com os professores no Orçamento de 2019, António Costa afirmou não se querer “antecipar o resultado das votações”.

(Notícia atualizada às 19h27)