A descida do IVA da luz chega esta quarta-feira ao debate na especialidade do Orçamento do Estado para 2020 (OE2020). Em cima da mesa continuam várias propostas para aliviar a conta da luz das famílias, mas o Governo continua a não ceder e prefere esperar por Bruxelas para avançar com uma redução da fatura que não ponha em causa as contas públicas e que combata as alterações climáticas.