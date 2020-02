Hoje nas notícias: IRC, trabalhadores-estudantes e Fisco

Numa semana marcada por maratonas no Parlamento na votação de propostas de alteração ao Orçamento do Estado, há também vários outros temas a marcar o dia. Um estudo do ISEG concluiu que a redução da taxa de IRC no interior do país na primeira década de 2000 fez aumentar o número de empresas criadas, bem como o número de postos de trabalho. Ainda no trabalho, depois de anos em queda, o número de trabalhadores estudantes voltou a subir. O ex-ministro António Vitorino continua a estar nas capas dos jornais, enquanto os avanços do coronavírus começam a alarmar os portugueses que vivem em Macau.

Redução do IRC no interior dispara criação de empresas

Os vários benefícios fiscais à interioridade que foram sendo criados entre 1997 e 2011, altura em que a taxa de IRC chegou a ser de apenas 10%, fez subir 0,41% o número de empresas criadas nos municípios beneficiados e a aumentar 0,24% a criação de emprego, conclui um estudo do ISEG. Para um período de três anos, dizem os economistas deste instituto, as reformas levadas a cabo permitiriam a criação de 29.150 empresas e 223.500 postos de trabalho. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

30% da receita da consultora de Vitorino veio de empresa suspeita de corrupção

O ex-ministro da Defesa, António Vitorino, está desde o início do ano envolvido numa investigação por corrupção em Espanha, por suspeitas de ter participado num esquema de corrupção que envolve a petrolífera estatal venezuelana. Em causa estão três transações de 255.000 euros recebidas pela consultora que Vitorino tem desde 2011 com a mulher. Mas a Justiça espanhola está ainda a investigar dois pagamentos de 35.000 euros, feitos em 2011 e 2012, que terão tido o ex-ministro como destinatário direto. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado)

Número de trabalhadores-estudantes volta a subir

O número de trabalhadores-estudantes nas instituições de ensino superior nacionais está em máximos de seis anos, praticamente, e, após vários anos em queda, voltou a subiu. Entre os anos letivos 2012-2013 e 2016-2017, este estatuto sofreu uma descida de mais de 11.000, passando de 40.586 para 29.053, mostram dados do Ministério do Ensino Superior. Para o presidente a Federação Académica do Porto (FAP), esta melhoria tem a ver com a situação económica do país e com o aumento de estudantes a entrar na faculdade. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago)

Fisco promove concurso privado que já teve 500 mil participantes

O Fisco incentivou contribuintes a participarem num concurso privado — “Mudar é Ganhar” –, da empresa A2D Consulting, onde também participam clientes de cerca de 20 empresas. Para este “encaminhamento” de pessoas ao concurso em causa, que foi feito através de SMS, a Autoridade Tributária pagou à A2D 15.000 euros, tendo o contrato sido assinado em setembro por ajuste direto, alegando-se falta de recursos próprios do Estado. Este processo gerou duas queixas na Comissão Nacional de Proteção de Dados. Leia a notícia completa na TSF (acesso livre)

Encerramento de casinos alarma portugueses em Macau

Os efeitos do coronavírus estão a começar a alastrar-se a cada vez mais países e, esta terça-feira, depois de dois casos confirmados, Macau decidiu encerrar por duas semanas os casinos, já que um dos casos envolve uma funcionária de um destes estabelecimentos. A notícia destes encerramentos está a deixar alarmados os vários portugueses que vivem em Macau, que estão numa “corrida louca” aos supermercados e há até já vários com bilhetes de avião para abandonarem o país, sem saberem se o podem fazer.Leia a notícia completa no Jornal I (link indisponível)