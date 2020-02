A bolsa nacional segue em alta pelo segundo dia, mas em contraciclo com as pares europeias, num dia em que o PSI-20 soma ganhos ligeiros à boleia das ações da Nos e da Jerónimo Martins.

O PSI-20 avança 0,09%, para os 5.268,8 pontos, com a maioria dos títulos em terreno positivo. Na Europa, o Stoxx 600 cai 0,1%, após os fortes ganhos da sessão anterior.

A Nos é o principal destaque positivo nesta sessão, comandando os ganhos do índice bolsista lisboeta. As suas ações valorizam 0,78%, para os 4,652 euros, um dia depois de se saber que a telecom liderada por Miguel Almeida e a Vodafone fizeram uma parceria para passarem a partilhar infraestruturas móveis. As duas operadoras assinaram um novo contrato de partilha de ativos móveis de abrangência nacional, anunciaram esta terça-feira em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A contribuir para os ganhos modestos do PSI-20 está também a Jerónimo Martins. As ações da retalhista apreciam 0,35%, para os 15,83 euros. No mesmo sentido segue a EDP, com as ações da elétrica a ganharem 0,13%, para os 4,482 euros.

A impedir ganhos mais acentuados, está a Galp Energia cujas ações recuam 0,18%, para os 1,7 euros, em contraciclo com as cotações do petróleo que seguem no verde nos mercados internacionais.

(Notícia atualizada às 8h20 com mais informação)