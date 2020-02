A bolsa nacional está em alta pela terceira sessão consecutiva, acompanhando as pares europeias, beneficiando do alívio dos receios dos investidores relativamente à crise do coronavíruos. Mas também animadas pelo corte pela China das tarifas de alguns produtos importados dos EUA.

O PSI-20 valoriza 0,82%, para os 5.346,55 pontos, com a quase totalidade dos seus 18 títulos a negociarem no verde. Na Europa, o índice Stoxx 600 — que agrega as 600 principais capitalizações bolsistas do Velho Continente ganha 0,5%.

O avanço das bolsas europeias acontece depois de a China ter anunciado, esta quinta-feira, que vai reduzir para metade as taxas alfandegárias sobre produtos norte-americanos, no valor de 75 mil milhões de dólares (68 mil milhões de euros) em importações anuais.

Por Lisboa, a maioria dos títulos registam ganhos, alguns deles bastante acentuados. Neste arranque de sessão há dez cotadas a valorizar mais de 1%. Mas cabe à Galp Energia e ao BCP darem o principal fôlego ao índice bolsista lisboeta.

As ações da petrolífera aceleram 1,04%, para os 14,08 euros, acompanhando o rumo das cotações do petróleo nos mercados internacionais. O preço do barril de brent — referência para as importações nacionais — avança 1,41%, para os 56,06 dólares. Por sua vez, os títulos do banco liderado por Miguel Maya apreciam 0,91%, para os 20,06 cêntimos.

Entre os maiores avanços do PSI-20, destaque para a F. Ramada que encabeça as subidas com ganhos de 5,45%, para os 5,8 euros por ação. Entre os maiores avanços estão também as papeleiras. As ações da Navigator valorizam 1,63%, para os 3,366 euros, enquanto as da Altri somam 1,48%, para os 5,83 euros.

(Notícia atualizada às 8h22 com mais informação)