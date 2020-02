Os investimentos em execução, no âmbito do programa operacional Mar 2020, superam os 560 milhões de euros e a maioria está localizada na região Centro, com 163 milhões de euros.

“Os investimentos que estão a ser executados com o apoio do PO [Programa Operacional] Mar 2020 cobrem todas as regiões do país. Estamos a falar de mais de 560 milhões de euros de investimento”, lê-se numa nota publicada na página da internet do Mar 2020.

Do total, cerca de 30%, ou seja, 163 milhões de euros estão localizados na região Centro. Segue-se Lisboa (22%) com 125,9 milhões de euros, a região Norte (18%) com 99 milhões de euros, o Algarve (13%) com 71,6 milhões de euros e os Açores (10%) com 57,4 milhões de euros.

Nos últimos lugares da tabela figuram a Madeira com 6% do total de investimentos aprovados, a que correspondem 35,8 milhões de euros, e o Alentejo (1,6%) com 8,8 milhões de euros.

O Mar 2020, que se insere no Portugal 2020, tem como objetivo a implementação das medidas de apoio enquadradas no Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), estando entre as suas prioridades a promoção da competitividade, a sustentabilidade económica, social e ambiental, bem como o aumento da coesão territorial.