Hugo Soares subiu ao púlpito do congresso do PSD para deixar claro: “É hora de deixarmos de ser socialistas de segunda. Nós não somos socialistas. Nós somos sociais-democratas”. A intervenção — transmitida pela RTP 3 — foi recebida com assobios por parte dos congressistas e ficou marcada pelo apelo deixado a Rui Rio de que faça de António Costa o seu “verdadeiro adversário”.

Hugo Soares falava durante o 38.º Congresso do PSD, que decorre até domingo em Viana do Castelo. O antigo líder parlamentar da bancada laranja e um dos “homens fortes” de Luís Montenegro começou por sugerir que o PSD proponha ao PS “uma revisão constitucional para refundar o sistema político”, consagrando o princípio da solidariedade intergeracional e aprofundando “o princípio da defesa do meio ambiente”. “Verão que naquilo que é essencial o Partido Socialista dirá que não, porque está agrilhoado ao Bloco de Esquerda e ao PCP“, atirou, logo de seguida.

Entre assobios, Soares ainda sublinhou: “É hora de deixarmos de ser socialistas de segunda. Nós não somos socialistas. Nós somos social-democratas”. E terminou com um apelo a que o presidente do partido, Rui Rio, “transforme António Costa no seu verdadeiro adversário”.

A primeira intervenção deste congresso esteve a cargo de Rio, que salientou que o país precisa de um PSD “mais unido”. “Portugal precisa do PSD. Seja na oposição ou no Governo. É, por isso, que é nossa obrigação lutar por um partido mais moderno, mais capaz, mais unido, e acima de tudo verdadeiramente comprometido com a resolução dos reais problemas dos portugueses”, disse.