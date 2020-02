Reputação das seguradoras ganha lugares em Portugal

A reputação das seguradoras em Portugal ganhou lugares relativamente a marcas de outros setores de atividade, revelaram os primeiros resultados do 9º MRI – Marktest Reputation Index, realizado em 2019 pela empresa de estudos de mercado, a que ECOseguros teve acesso. O setor segurador está em 14º lugar entre os 25 setores de atividade analisados.

O estudo MRI analisa as marcas segundo cinco atributos: Admiração, confiança, Imagem, Familiaridade e word of mouth (se são mencionadas pelos inquiridos em conversas com outros). Deste último atributo surge uma classificação de satisfação e recomendação de cada marca pelo entrevistado. Essas respostas são hierarquizadas no NPS – Net Promoter Score, que indica a diferença entre número de pessoas que referenciam positiva e negativamente cada marca.

Em 2019 verificou-se uma subida significativa das posições relativas das seguradoras nos rankings gerais do MRI. A seguradora com melhor reputação continua a ser Fidelidade no 50º lugar entre as marcas de todos os setores de atividade (era 69ª em 2017), seguida da Tranquilidade em 67º (101ª), Zurich em 72º (103ª), Allianz em 74º (95ª), Liberty em 81º (não foi avaliada em 2017), Ageas em 88º (121ª em 2017), Lusitania Seguros em 96º (115ª) e Ocidental em 110º (131ª em 2017).

Quanto ao NPS, a diferença percentual entre quem referenciou positivamente e negativamente cada marca, foram avaliadas duas dimensões: Satisfação e recomendação sendo inquiridos os clientes de cada uma das marcas.

A Allianz foi a primeira classificada em satisfação, com um indicador de 14,4, ou seja, a percentagem total dos clientes satisfeitos foi superior em 14,4%, aos insatisfeitos. Nesta classificação segue-se a Zurich (10,4), Fidelidade (9,9), Liberty (6,0), Tranquilidade (2,6) e Ageas (0,4). A Lusitania Seguros e a Ocidental registaram mais clientes insatisfeitos do que satisfeitos.

Respondendo se recomendariam a marca a outros, os inquiridos conduziram a uma classificação com a mesma ordem que em satisfação, mas o saldo positivo foi superior na maioria das, neste caso, oito seguradoras analisadas.

O estudo MRI é realizado pela Marktest desde 2010 e tem por base 2000 entrevistas representativas da população portuguesa com 15 e mais anos. Classifica marcas de 25 segmentos de mercado diferentes, o setor segurador ficou em 14º lugar, quanto a reputação, entre todos os setores analisados. A participação das marcas no estudo é voluntária.