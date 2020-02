Seguradoras chinesas estão sem receio do coronavírus

Analistas de Hong Kong e de outras praças financeiras na região consideram que as seguradoras na China serão capazes de gerir as consequências da epidemia do novo coronavírus, pelo menos, no curto prazo: “Nesta fase, o efeito sobre as seguradoras ainda é muito limitado”, adiantou Kevin Leung, diretor executivo de estratégia de investimento da Haitong International Securities.

Por seu lado, em nota dirigida a investidores em 31 de janeiro, analistas da Nomura antecipavam que “as perdas de sinistros diretos para companhias de seguros serão controláveis. Suportando este ponto de vista, a entidade detalhou: o efeito sobre as seguradoras ainda é muito limitado. A nível macroeconómico, ainda é apenas uma proporção muito pequena do total da população.

O coronavírus, cujo surto foi identificado com origem na província de Hubei, já ultrapassou as fronteiras da China. Os números mais recentes indicam que a epidemia já fez 563 mortos (dois fora da China) tendo contagiado dezenas de milhares de pessoas, das quais mais de 28 mil encontram-se em situação clínica grave.

De acordo com Kevin Leung, da Haitong Securities, espera-se que as reclamações em torno do surto do vírus sejam cobertas principalmente por seguros de saúde comerciais, uma área “ainda com fraca penetração e não representando uma grande parte do negócio global”.

Em segundo lugar, o governo chinês já anunciou que irá cobrir o custo do excesso sobre o montante da apólice de seguros existentes. As autoridades de Beijing já anunciaram uma série de medidas que o governo central irá tomar para subsidiar os custos relacionados com o vírus. Finalmente, os acordos de resseguro poderiam cobrir parcialmente os sinistros das seguradoras diretas, acrescentou.

No último dia de janeiro, a Fitch Ratings admitia que “o recente surto de novas infeções por coronavírus exerça pressão sobre a rentabilidade das seguradoras chinesas no curto prazo, mas que a pressão sobre os lucros será controlável“.

A penetração do seguro na China tende a concentrar-se nas cidades costeiras com maior poder aquisitivo. “Wuhan está localizada na província de Hubei, no centro da China, que está no epicentro da epidemia. A província representou apenas cerca de 4% dos prémios de seguro de vida e não vida emitidos na China em 2019”, sustenta fonte do mercado financeiro.

A questão está em saber quando é que o surto será contido. Se isso atrasar e os mercados ficarem expostos aos efeitos de uma pandemia, o cenário é diferente, advertiu outro analista. Entretanto, outros setores económicos – como transportes e logística internacional – já sinalizam o abrandamento de atividade em entrepostos e portos por onde flui o tráfego das trocas comerciais com a China.