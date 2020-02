A Ervideira, produtora de vinhos alentejana, acaba de anunciar a abertura de três novas lojas em Lisboa, Fátima e Castelo de Vide. Um investimento superior a 300 mil euros que tem como objetivo reforçar a presença da empresa no enoturismo.

Estes dois novos espaços vão juntar-se às lojas de Reguengos de Monsaraz e de Évora. A primeira loja deste processo de expansão foi inaugurada perto do Santuário de Fátima, no fim de semana passado.

Todos estes investimentos refletem a aposta da empresa no enoturismo. “Até aqui, esta área tem representado a nossa maior fonte de receitas e acreditamos que grande parte se deve ao facto de termos acesso direto ao consumidor/turista”, explica em comunicado Duarte Leal da Costa, diretor executivo da Ervideira.

A escolha destas três cidades prende-se com o motivo da empresa quer estar presente em zonas de turismo. “Se pensarmos bem, Fátima é dos destinos mais procurados em Portugal, depois de Lisboa, Porto e Algarve. Só no ano passado passaram mais de oito milhões de pessoas por aquela localidade. Mais, trata-se de uma região sem grande histórico de produção vínica, o que nos permite ter uma vantagem competitiva bastante interessante nesta fase inicial”, refere Duarte Leal da Costa.

Loja chega ao turismo da capital

O processo de expansão não fica por aqui e a Ervideira vai inaugurar, no próximo fim de semana, 15 e 16 de fevereiro, uma nova loja em Lisboa. O lugar escolhido foi o Restelo uma vez que a empresa que estar na rota turística na cidade.

“O Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém são dois dos monumentos mais visitados no país. Não queremos ser apenas mais um espaço com venda de vinhos, mas sim um local onde os consumidores e turistas podem encontrar as nossas melhores referências e ter uma experiência memorável”, explica o diretor executivo da Ervideira.

Duarte Leal da Costa acrescenta ainda que “pelo simples facto de os turistas estarem de férias, têm, à partida, uma maior predisposição para este tipo de programas”, refere.

A Ervideira tem cerca de 160 hectares de vinha e conta com mais de 100 anos de história ligada aos vinhos. A empresa promete não ficar por aqui e já comunicou que tenciona abrir uma wine shop, localizada em Castelo de Vide, no próximo mês, em regime de franchising.

Para além da venda de vinhos alentejanos, as novas lojas tem a peculiaridade de ter um espaço onde os clientes podem degustar de um copo de vinho acompanhado de um petisco alentejano.