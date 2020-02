Grupo Liberty conclui venda de filial russa

A seguradora norte-americana Liberty refere que a seguradora russa Liberty Insurance (JSC), até agora consolidada pela Liberty UK and Europe Holdings, foi vendida ao PJSC Sovcombank. Adicionando informação, o banco russo refere que o acordo de compra venda foi assinado a 23 de dezembro, tendo obtido ‘luz verde’ dos reguladores 30 dias depois.

A transação, cujo montante não foi divulgado, supõe a transferência de 99,99% do capital e direitos de voto da empresa para a entidade adquirente.

No mercado russo, a JSC opera sobretudo no ramo de seguro automóvel. Por seu lado, Sovcombank é o quarto maior concedente de crédito para compra de carro no mercado.

Citado no comunicado, Dmitry Gusev, chairman da instituição bancária, afirma que a filial de seguros do banco sai reforçada com a aquisição, mas continuará uma “entidade autónoma do ponto de vista legal”. Independente da gestão do banco, será tratada “em pé de igualdade” relativamente às seguradoras concorrentes para qualquer concurso aberto pelo Sovcombank.

A Liberty Insurance (JSC) será redenominada Sovcombank Insurance, um processo que será concretizado o mais breve possível, conclui a instituição russa.