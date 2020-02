A Infraestruturas de Portugal (IP) realizou mais de uma dezena de novos contratos com a Futrifer – Industrias Ferroviárias, mesmo depois de esta ter sido condenada, no ano passado, pela Autoridade da Concorrência por participar num cartel de manutenção ferroviária, conta o Jornal de Negócios (acesso pago).

Segundo o jornal, mesmo com a empresa e seus administradores a serem condenados a multas de 300 mil euros no âmbito de um cartel que penalizou a própria IP, a empresa pública celebrou com a Futrifer 13 contratos no total de 4,4 milhões de euros.

A explicação para voltar a recorrer aos serviços desta empresa está na ausência de empresas nacionais qualificadas para a realização dos trabalhos necessários. “Apenas a Futrifer apresentou proposta para a execução destes contratos de curta duração”, explica ao Negócios fonte oficial da IP.