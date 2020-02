Sucessora de Merkel demite-se da liderança da CDU

Annegret Kramp-Karrenbauer, vista como sucessora de Angela Merkel, vai desistir da presidência da CDU no próximo verão e não vai candidatar-se a chanceler nas eleições do próximo ano na Alemanha.

AKK, como também é conhecida, foi considerada como candidata natural da CDU na corrida à chancelaria alemã depois de ter conquistado a liderança do partido em dezembro de 2018.

No entanto, a sua posição dentro do partido foi colocada em causa na semana passada, depois da polémica em torno da eleição dos liberais da Democracia Livre, de Thomas Kemmerich, no estado da Turíngia, no leste da Alemanha, que contou com o apoio da CDU e também do partido da extrema-direita AfD (Alternativa para a Alemanha). Foi a primeira vez na história do pós-guerra da Alemanha que se elegeu um líder regional com os votos da extrema-direita. Kramp-Karrenbauer instou a CDU da Turíngia a não votar em Thomas Kemmerich, mas foi contrariada.

Perante os acontecimentos, que sublinharam a perda de autoridade e influência dentro da CDU, Kramp-Karrenbauer indicou esta segunda-feira internamente que desistia da candidatura a chanceler e da liderança do partido, mostrando-se disponível para “organizar o processo de escolha do candidato a chanceler e preparar a CDU para o futuro”, segundo um porta-voz.

Na reunião que teve com o executivo partidário, acrescentou o porta-voz, Merkel “expressou o seu profundo agradecimento” e disse que espera que AKK permaneça como ministra da Defesa, cargo que assumiu em julho.

(Notícia atualizada às 9h26)