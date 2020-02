Airbus apresenta avião parecido com “caça” do Star Wars

A fabricante de aviões norte-americana revelou esta terça-feira um novo modelo de jato semelhante a um Falcão, com motores duplos montados na traseira, que faz lembrar os “caças” dos icónicos filmes de ficção científica da Guerra das Estrelas.

A Airbus SE apresentou um modelo de demonstração com cerca de dois metros de comprimento e 3,2 metros de largura na Singapore Air Show, com o chamado corpo de asa mista, projetado para otimizar o consumo de combustível, de acordo com a Bloomberg (acesso pago/conteúdo em inglês)

O modelo já foi testado pela fabricante em junho passado, em França. Os testes com o “Maveric” (assim se chama o jato) prosseguirão até ao segundo trimestre do ano, disse a fabricante de aviões sediada em Toulouse.

“A Airbus está a aproveitar as tecnologias emergentes para ser pioneira no futuro da aviação. Ao testar configurações de aeronaves disruptivas, a Airbus pode avaliar o seu potencial de viabilidade em futuros produtos”, referiu Jean-Brice Dumont, vice-presidente de engenharia da Airbus.

“Embora não haja um calendário específico para a entrada em serviço, este protótipo pode ser fundamental para provocar mudanças nas arquiteturas dos aviões comerciais, promovendo um futuro sustentável na indústria da aviação”, acrescentou.