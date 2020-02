Afinal, os centros históricos vão continuar isentos de IMI. O Parlamento chumbou uma medida do Governo que pretendia acabar com a isenção de IMI nos centros históricos, conta o Jornal de Negócios (conteúdo pago).

O fim desta “borla” chegou a ser dado como aprovado no site da Assembleia da República, mas uma coligação negativa acabou por chumbar a medida do Governo. O PSD tinha votado a favor do fim da isenção, mas voltou atrás na decisão, passando a votar contra, deixando o PS sozinho.

Com este chumbo no Parlamento, os prédios inseridos em centros históricos, paisagens culturais e conjuntos classificados como monumentos nacionais, bem como os imóveis individualmente considerados como de interesse público ou de interesse municipal vão, assim, continuar isentos de IMI.

Em causa estão imóveis em centros históricos de cidades como Sintra, Porto, Guimarães, Évora ou Angra do Heroísmo, que estão incluídos na Lista do Património Mundial UNESCO.